Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека, сообщил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет", напомнив про его жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - сказал Д.Динзе.

Накануне ЕСЧП в ответ на экстренное уведомление представителя О.Сенцова об угрожающем состоянии его здоровья, предложил режиссеру прекратить голодовку, которую он держит больше месяца. Кроме того, Страсбургский суд сообщил представителю О.Сенцова о том, что суд запросил у российских властей детальную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой. Как рассказал в четверг Д.Динзе, в настоящее время его подзащитный находится в отдельной палате медчасти колонии, каждый день он пьет по 3,5 литра воды, ему ставят капельницу с большим количеством глюкозы и питательных веществ. "По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время", - подчеркнул адвокат.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ, которую держит до сих пор.