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Князев и Аллеров приняли участие в Саммите ООН

Князев и Аллеров приняли участие в Саммите ООН
00:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Командующий Нацгвардии и Глава Нацполиции Украины приняли участие в Саммите ООН.

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня участвуют в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Делегация Украины в составе Командующего Нацгвардии Ю. Аллерова и Главы Национальной полиции С.Князева принимает участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН", - написал дипломат.

Кроме того, в рамках саммита глава Нацполиции Украины провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка. 

"Украинские правоохранители готовы принять участие в миротворческих операциях, а при необходимости - обеспечить обучение миротворцев с учетом опыта, полученного за время конфликта на востоке Украины", - сказал Голова Национальной полиции Украины Сергей Князев во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо.

 

Накануне прошла рабочая встреча Князева и Аллерова с Послом Украины при ООН в рамках визита делегации украинских правоохранителей в Соединенные Штаты Америки для участия во Втором саммите глав полицейских ведомств стран-членов ООН.

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Новости Украины, Владимир Ельченко, ООН, Саммит, Сергей Князев, Юрий Аллеров.
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