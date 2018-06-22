Князев и Аллеров приняли участие в Саммите ООН

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня участвуют в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Делегация Украины в составе Командующего Нацгвардии Ю. Аллерова и Главы Национальной полиции С.Князева принимает участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН", - написал дипломат.

Кроме того, в рамках саммита глава Нацполиции Украины провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка.

"Украинские правоохранители готовы принять участие в миротворческих операциях, а при необходимости - обеспечить обучение миротворцев с учетом опыта, полученного за время конфликта на востоке Украины", - сказал Голова Национальной полиции Украины Сергей Князев во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо.

Делегація України у складі Командувача Нацгвардії Ю.Аллерова та Голови Національної поліції С.Князєва бере участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН pic.twitter.com/Qy4t74aMUX — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 июня 2018 г.

Накануне прошла рабочая встреча Князева и Аллерова с Послом Украины при ООН в рамках визита делегации украинских правоохранителей в Соединенные Штаты Америки для участия во Втором саммите глав полицейских ведомств стран-членов ООН.