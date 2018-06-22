Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 22.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новый закон о валюте: разрешено все, что не запрещено
Новый закон о валюте: разрешено все, что не запрещено
Новости: ГФС напоминает об обязательной оплате налога на недвижимость
ГФС напоминает об обязательной оплате налога на недвижимость
Новости: Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Новости: Археологи обнаружили остатки солода и печи для приготовления пива
Археологи обнаружили остатки солода и печи для приготовления пива
X

Порошенко: Украина заплатила невероятно высокую цену за освобождение от нацизма

Петр Порошенко
10:13 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня - День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко в День скорби и памяти жертв войны выразил уверенность, что Украинский народ преодолеет все испытания и построит мощную, демократическую, европейскую Украину.

"В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников – сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов – погибли десятки миллионов людей. Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближение общей победы антигитлеровской коалиции. Эта горькая правда не оставляет нас", - отметил П.Порошенко в своем обращении к украинскому народу в связи с Днем скорби и памяти жертв войны в Украине, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войныЧитать полностью

По его словам, почти каждая украинская семья потеряла родных и близких в военных действиях, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий. "Вечная память всем погибшим", - сказал президент Украины.

Он также выразил благодарность "всем соотечественникам старшего поколения, кто освобождал страну от врага, кто выстоял и закалялся в пламени Второй мировой войны, всем героям, которые сегодня с оружием в руках защищают Украинское государство".

"Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское Украинское государство", - сказал П.Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вторая мировая война, День скорби и чествования памяти жертв войны, Жертвы войны, Нацистская Германия, Петр Порошенко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин: Украина намерена защищать свои права в Азовском море от РФ Турчинов рассказал, чем важен для Украины закон о нацбезопасности Симферопольское СИЗО в камере Балуха установило видеонаблюдение

Последние новости

Специалисты рассказали, как быстро избавится от тяги к сладкому СМИ: Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня
Сегодня читают
01 "Усика в России считают своим": Гассиев - о финале WBSS в Москве
02 ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
03 Аргентина – Хорватия 0:3. Видео голов и обзор матча ЧМ-2018
04 Аргентина 0:3 Хорватия: события матча
05 Полезные советы, как не состариться раньше времени
Новости сегодня
10:04 Антимонопольный комитет оштрафовал газотрейдеров за сговор и повышение цен
10:01 Бразилия – Коста-Рика: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
09:58 Компания Bose выпустила наушники для сна
09:47 Снимки из жизнь во Вьетнаме, которые захватывают дух (Фото)
09:45 Обнаружена связь между размерами клеток печени и продолжительностью жизни животных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко ввел санкции против шести российских политических партий
Порошенко ввел санкции против партий России
Новости: Резкая смена погоды: спасатели предупреждают о сильных ливнях и опасности пожаров
Резкая смена погоды: ожидаются сильные ливни и грозы
Новости: Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
Новости: Рецепт дня: итальянское аффогато
Рецепт дня: итальянское аффогато
Добавить комментарий
0