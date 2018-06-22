В МИД заинтересованы в самоидентификации закарпатских венгров

Украина не возражает против того, чтобы представители венгроязычного меньшинства во время учебы в школе сохраняли свою идентичность.

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент.

Общение со СМИ произошло после первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и Венгрии.

Министр отметил, что Украина не стремится к ассимиляции венгерского меньшинства.

"Мы сами заинтересованы в том, чтобы наши граждане венгерского происхождения на 100% оставались венграми. Это очень важно для нас, для нашего движения в объединенную Европу. Но мы должны помочь, поощрить, чтобы каждый из них на достаточном уровне владел украинским языком", - пояснил Климкин.

Он также подчеркнул, что речь идет о порядке имплементации существующего закона об образовании, включая его языковую статью.

"Мы должны научить учителей и должны изменить методику преподавания украинского языка", - привел он пример изменений, на которые согласилась Украина.