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В МИД заинтересованы в самоидентификации закарпатских венгров

Закарпатские венгры
14:59 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Закарпатцы венгерского происхождения должны оставаться на 100% венграми.

Украина не возражает против того, чтобы представители венгроязычного меньшинства во время учебы в школе сохраняли свою идентичность.

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент.

Общение со СМИ произошло после первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и Венгрии.

Министр отметил, что Украина не стремится к ассимиляции венгерского меньшинства.

"Мы сами заинтересованы в том, чтобы наши граждане венгерского происхождения на 100% оставались венграми. Это очень важно для нас, для нашего движения в объединенную Европу. Но мы должны помочь, поощрить, чтобы каждый из них на достаточном уровне владел украинским языком", - пояснил Климкин.

Он также подчеркнул, что речь идет о порядке имплементации существующего закона об образовании, включая его языковую статью.

"Мы должны научить учителей и должны изменить методику преподавания украинского языка", - привел он пример изменений, на которые согласилась Украина.

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Новости Украины, Венгрия, Закарпатские венгры, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
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