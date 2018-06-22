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Ситуация очень опасная: Денисова просит доступа к Сенцову

Людмила Денисова
18:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова просит руководителя ФСИН срочно обеспечить ей допуск к Сенцову.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из-за ухудшения его самочувствия, о чем сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Я обращаюсь к директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить мне допуск на посещение Олега Сенцова!" – написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Л.Денисова пояснила, что общалась с адвокатом О.Сенцова Д.Динзе, который в пятницу был у своего подзащитного. "Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встаёт с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент", - приводит детали беседы с защитником омбудсмен.

По ее словам, адвокат предполагает, что в случае возникновения второго кризиса "сразу начнут принудительное кормление".

"Ситуация очень опасная!" – подчеркнула Л.Денисова и заявила, что обращается к директору ФСИН с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение О.Сенцова.

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Новости Украины, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Политзаключенные, РФ.
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