Министры Венгрии и Украины соберутся осенью уже в новом формате

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в начале осени может собраться комиссия во главе глав МИД Украины и Венгрии для рассмотрения всех вопросов двусторонних отношений.

Об этом дипломат сказал в Закарпатье на пресс-брифинге для региональных СМИ по итогам украинско-венгерской встречи с участием четырех министров по украинскому закону об образовании.

"Вы видите, что атмосфера совсем иная, чем в начале. Поэтому я могу сказать, что, хотя я никогда не доволен результатами переговоров - они должны быть идеальными, чтобы быть довольным - но сегодня они действительно были положительными", - сказал Климкин.

При этом дипломат подчеркнул, что работа относительно имплементации украинского закона об образовании продолжится, а в начале июля с представителями венгерской общины состоятся консультации.

Он выразил убеждение, что следующие консультации должны быть успешными.

В этой связи, он сказал, что после июльских консультаций вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто будет оцениваться дальнейшая ситуация.

"Мы сегодня, кстати, с ним говорили о том, что министры иностранных дел должны бы возглавить двустороннюю комиссию и собрать все вопросы вместе. Учитывая, что Венгрия - это очень важный партнер, не просто сосед, это в принципе идея, которую мы с Петером договорились решить в течение последних недель, поэтому не исключено, что в начале осени соберемся уже в новом формате, и будем последовательно работать", - сказал Климкин.