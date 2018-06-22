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Министры Венгрии и Украины соберутся осенью уже в новом формате

Павел Климкин
22:31 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В начале осени главы МИД Украины и Венгрии могут возглавить комиссию по рассмотрению всех вопросов двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в начале осени может собраться комиссия во главе глав МИД Украины и Венгрии для рассмотрения всех вопросов двусторонних отношений.

Об этом дипломат сказал в Закарпатье на пресс-брифинге для региональных СМИ по итогам украинско-венгерской встречи с участием четырех министров по украинскому закону об образовании.

"Вы видите, что атмосфера совсем иная, чем в начале. Поэтому я могу сказать, что, хотя я никогда не доволен результатами переговоров - они должны быть идеальными, чтобы быть довольным - но сегодня они действительно были положительными", - сказал Климкин.

При этом дипломат подчеркнул, что работа относительно имплементации украинского закона об образовании продолжится, а в начале июля с представителями венгерской общины состоятся консультации.

Он выразил убеждение, что следующие консультации должны быть успешными.

В этой связи, он сказал, что после июльских консультаций вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто будет оцениваться дальнейшая ситуация.

"Мы сегодня, кстати, с ним говорили о том, что министры иностранных дел должны бы возглавить двустороннюю комиссию и собрать все вопросы вместе. Учитывая, что Венгрия - это очень важный партнер, не просто сосед, это в принципе идея, которую мы с Петером договорились решить в течение последних недель, поэтому не исключено, что в начале осени соберемся уже в новом формате, и будем последовательно работать", - сказал Климкин.

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Новости Украины, Венгрия, Павел Климкин, Петер Сийяртро, Украина.
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