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Командующий Нацгвардии встретился с Волкером в Соединенных Штатах

Юрий Аллеров и Курт Волкер
02:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Аллеров и Волкер обсудили возможность практики интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий.

Кроме того, Ю.Аллеров и К.Волкер пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. Еще одной темой стало развитие Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.

В пресс-службе также напомнили о визите на Донбасс К.Волкера, где он встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и общался с местным населением.

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Новости Украины, Курт Волкер, Нацгвардия, Политика, США, Украина, Юрий Аллеров.
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