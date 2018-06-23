Издание Bloomberg удалило скандальную карту с Украиной без Крыма
Новости Украины: Авторитетное издание Bloomberg после публикации скандальной карты, на которой Крым не был отнесен к Украине, отредактировал публикацию.
Авторитетное издание Bloomberg, которое в своей статье опубликовало карту мира, на которой Крым не был отнесен к Украине, удалил скандальную карту из публикации.
Публикация была отредактирована 22 июня в 21.34. Издание добавило примечание "Исправлено: удалена карта с ошибками".
Напомним, издание Bloomberg опубликовало в своей статье "развивающиеся Рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.
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На карте, где Украина обозначена желтым цветом (как страна в которой выборы должны состояться в 2019 году), полуостров имеет светло-серый цвет.
В свою очередь Россия обозначена темно-серым, как страна, в которой выборы уже состоялись. Это сразу вызвало реакцию официального Киева.
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В частности, Посольство Украины в США в социальных сетях призвало исправить ошибку.