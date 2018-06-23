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Издание Bloomberg удалило скандальную карту с Украиной без Крыма

Крым-это Украина
10:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Авторитетное издание Bloomberg после публикации скандальной карты, на которой Крым не был отнесен к Украине, отредактировал публикацию.

Авторитетное издание Bloomberg, которое в своей статье опубликовало карту мира, на которой Крым не был отнесен к Украине, удалил скандальную карту из публикации.

Публикация была отредактирована 22 июня в 21.34. Издание добавило примечание "Исправлено: удалена карта с ошибками".

Напомним, издание Bloomberg опубликовало в своей статье "развивающиеся Рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.

Министерство информполитики отправит ответ Bloomberg на карту Украины без Крыма

На карте, где Украина обозначена желтым цветом (как страна в которой выборы должны состояться в 2019 году), полуостров имеет светло-серый цвет.

В свою очередь Россия обозначена темно-серым, как страна, в которой выборы уже состоялись. Это сразу вызвало реакцию официального Киева.

"Каждый может ошибиться": The Times извинилась за скандальную карту

В частности, Посольство Украины в США в социальных сетях призвало исправить ошибку.

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Новости Украины, Bloomberg, Крым, Отредактирована, Публикация карты, РФ, Украина.
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