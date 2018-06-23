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Киев по-прежнему готов обменять 23 россиян на Сенцова и других украинцев

Олег Сенцов
11:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: И.Геращенко вновь заявляет о готовности передать 23 россиян в обмен на освобождение Сенцова и всех других украинцев.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вновь заявляет о готовности Киева передать 23 россиян в обмен на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых украинцев.

"Наша позиция следующая: немедленное освобождение Олега и ВСЕХ других узников. Поэтому мы говорим о передаче 23 ради освобождения ВСЕХ", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

И.Геращенко отметил, что все 23 россиянина, списки которых представители Украины неоднократно передавали РФ, осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям – терроризм, убийства, участие в войне, шпионство. "Мы готовы отдать этих негодяев их родине в обмен на Наших (…)", - подчеркнула она.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Олег Сенцов, Политзаключенные, РФ, Украина.
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