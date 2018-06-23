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Гройсман оптимистичен в прогнозах реформирования госуправления

Владимир Гройсман
11:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Владимир Гройсман уверен, что реформирование сферы госуправления будет успешным.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что реформирование сферы государственного управления будет успешным.

Об этом говорится в переданном поздравлении главы правительства по случаю Дня государственного служащего.

Гройсман отметил, что роль государственной службы в период реформирования большинстве сфер украинского общества является решающей.

"В условиях перехода к новым управленческим методам, внедрения электронного управления, повышения прозрачности принятия решений от государственных служащих общество ожидает слаженной, эффективной и прозрачной работы.

Успех Украины зависит не только от инновационных процессов, но и от эффективности государственного аппарата. Реформа государственной службы и государственного управления, которую мы внедряем, направлена на повышение эффективности государственных органов, достижения прозрачности в процессе принятия решений, привлечение к этому процессу общественности", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что в процессе реформирования государственной службы правительство активно сотрудничает с общественными и донорскими организациями, обеспечивает высокое качество решений и эффективность управленческих структур.

"Мы привлекаем к правительственным и другим государственным структурам молодых специалистов, которые приносят в государственную службу новые методы работы и свежие взгляды на управленческие процессы. Наша задача - системная реформа государственного управления по образцу наиболее эффективных западных государств, и я уверен, что вместе нам удастся ее осуществить", - отметил премьер.

Он поблагодарил государственных служащих за высококвалифицированный труд, инициативность и готовность меняться самим и менять государство.

Гройсман пожелал госслужащим крепкого здоровья, профессионального роста и благополучия.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, День государственного служащего, Украина.
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