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Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году

Ирина Геращенко
14:10 Сегодня Телеграф
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что режиссера Олега Сенцова могли освободить еще весной в 2016 году вместе с Надеждой Савченко.

Мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега Сенцова весной 2016 года, вместе с Надеждой Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух российских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

"... имею ответственно заявить: мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега весной 2016 вместе с Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух российских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Но в ВР висел плакат с одной фамилией, политическая истерия и давление на команду президента, вопли одной политической силы, "вы боитесь освобождения Нади", шантаж - все это подыграло плану ... Кремля, и сейчас это осознается еще очевиднее и рельефнее" , - отметила Геращенко.

По ее словам, позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех остальных пленников.

Геращенко также добавила, что в случае с Сенцовым и Балухом счет идет на дни.

Как сообщалось, с начала объявления голодовки украинский активист Владимир Балух потерял 30 килограммов, 15 июня 2018 года украинскому активисту Балуху стало плохо с сердцем во время заседания суда.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании.

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Новости Украины, 2016 год, Ирина Геращенко, Надежда Савченко, Обмен, Олег Сенцов, Планы.
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