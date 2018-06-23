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Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь

Владимир Балух
17:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит главу офиса МККК в Симферополе срочно посетить политзаключенного Владимира Балуха и оказать ему медицинскую помощь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Симферополе Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и главе региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой срочно посетить политзаключенного Владимира Балуха и оказать ему медицинскую помощь.

"Обратилась к руководителю офиса МК Красного Креста в г.Симферополь Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и главе региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой как можно скорее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в субботу и выложила фотокопии соответствующих обращений.

Она также выразила обеспокоенность усилением голодовки В.Балуха и заявила о намерении добиваться встречи с ним: "Владимир Балух, который голодает уже 97-й день, усилил голодовку. Это несет огромную угрозу его жизни! Я делаю и буду делать все, чтобы попасть к нему".

Как сообщалось, 22 июня удерживаемый в СИЗО Симферополя в оккупированном Россией Крыму украинский политзаключенный В.Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Балух отказом от сухарей ужесточил голодовку в крымском СИЗО

Л.Денисова требует срочно обеспечить ей доступ к В.Балуху.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, Людмила Денисова, МККК, Оказание медицинской помощи, Посещение.
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