Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"

Следующий раунд консультаций с министерством образования Украины и венгерской общиной по имплементации Закона Украины "Об образовании" состоится в начале июля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Трускавце.

"Мы договорились о следующем раунде консультаций с министерством образования Украины и венгерской общиной в начале июля. Хочу подчеркнуть: сейчас говорим о практических вопросах: сколько часов, предметы", - отметил П. Климкин. По его мнению, в целом переговоры были не простыми, но положительными.

22 июня на Закарпатье состоялись консультации между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, Министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, Министром человеческих ресурсов Венгрии Миклошем Кашлером с участием представителей венгерского меньшинства Украины по имплементации Закона Украины "Об образовании".

"Что касается смягчения требований, венгерская сторона отмечала, что нужно вернуться к тому, что было: фактически, переписать статью 7 нашего нового закона об образовании. Это уже прошло. Все прекрасно понимают, что этот закон направлен на помощь нашим общинам. Сейчас мы говорим не об изменении этой статьи, а о том, каким образом этот закон реализовать. Для этого нам нужно увеличить переходный период", - сказал министр.