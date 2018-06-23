Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко

Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал в субботу на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Балух, в частности, рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечается "День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день расии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и нередкие арестанты пели украинский гимн", - пишет политзаключенный.

Он добавил, что не расслышал при этом ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества". Кроме того, Балух предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, является самой живучей из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. И более всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла во благо не бывает", - написал он.

Напомним, 23 июня омбудсмен Людмила Денисова заявила, что политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в аннексованном Крыму, перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он терпит издевательства и унижения по национальным признакам со стороны руководителя изолятора.

Также Денисова призвала руководителя офиса МК Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и главу региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.