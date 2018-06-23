Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
X

Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко

Владимир Балух
23:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в оккупированном Крыму, написал письмо президенту Петру Порошенко.

Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал в субботу на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Балух, в частности, рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечается "День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день расии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и нередкие арестанты пели украинский гимн", - пишет политзаключенный.

Он добавил, что не расслышал при этом ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества". Кроме того, Балух предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, является самой живучей из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. И более всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла во благо не бывает", - написал он.

Напомним, 23 июня омбудсмен Людмила Денисова заявила, что политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в аннексованном Крыму, перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он терпит издевательства и унижения по национальным признакам со стороны руководителя изолятора.

Также Денисова призвала руководителя офиса МК Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и главу региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, Крым, Петр Порошенко, Политзаключенные, Политика, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин рассказал о планах на саммит Украина-Грузия-НАТО Гройсман оптимистичен в прогнозах реформирования госуправления Киев по-прежнему готов обменять 23 россиян на Сенцова и других украинцев

Последние новости

Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли Завораживает: красота девушек со смешанной национальностью (Фото) СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
23:03 ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
22:45 Госпитализирован отец короля поп-музыки
22:44 Фанаты "Звездных Войн" переодели своих любимцев в персонажей фильма (Фото)
22:43 Невозможно сдержать смех: кулинарные провалы от горе-поваришек
22:39 Украинец хотел вывезти в Россию 7,5 кг марихуаны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
Добавить комментарий
0