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Кулеба жалуется на "сдержанность" Совета Европы в вопросах защиты прав человека

Дмитрий Кулеба
03:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112.ua

Новости Украины: Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Совета Европы в вопросе защиты прав человека.

Совет Европы, как и ряд других правозащитных институтов, выбирает выжидательную позицию в вопросе защиты прав человека, хотя должна была бы быть "на передовой" в этой сфере.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Проблема нашего времени в том, что те, кто должен быть на передовой защиты прав человека, в частности Совет Европы, они выбирают выжидательную позицию... Совет Европы всегда традиционно был чрезвычайно сдержан в отношении наших просьб, чтобы не раздражать Россию, чтобы не оказывать на нее какое-то давление", - отметил Кулеба.

Он положительно оценил инициативу генсека СЕ относительно освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, вместе с тем считает, что СЕ, как правозащитная организация, занимает недостаточно активную позицию в этом вопросе.

"Теперь, когда уже весь мир говорит об Олеге Сенцове, когда уже даже суперзвезды вроде Стивена Кинга обращаются к Путину с просьбой его освободить, то Совет Европы тоже подключается к этим усилиям. Мы чрезвычайно благодарны, что она все-таки к этому подключилась, это уже позитив сам по себе. Но, извините, в чем тогда ваша роль как правозащитной организации, если вы боитесь сказать преступнику, нарушителю прав человека – кем он является на самом деле, и ждете, пока весь мир это скажет за вас, а вы где-то сбоку станете и начнете дополнять своим голосом", - сказал представитель Украины при СЕ.

Дипломат также подчеркнул, что несмотря на существование разногласий с генсеком СЕ, в частности в отношении России, существуют вопросы, в которых позиции совпадают, есть готовность быть союзниками в борьбе за права человека и верховенство права, в частности для освобождения украинских политзаключенных.

"У нас есть вопросы, в которых наши позиции с генеральным секретарем совпадают, а есть вопросы, где наши позиции кардинально противоположны. В вопросе России у нас есть очень серьезные с ним разногласия. Но даже наличие принципиальных разногласий не исключает возможность сотрудничества для достижения определенных целей. Поэтому я и обращался к генеральному секретарю с призывом помочь освобождению Олега Сенцова и других политзаключенных... Если генеральный секретарь готов к этой борьбе за права человека и верховенство права, мы будем его союзниками", - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил готовность подать прошение о помиловании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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Новости Украины, Дмитрий Кулеба, Европа, Олег Сенцов, Политика, Совет Европы, Украина.
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