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Украина и Польша будут совместно противостоять строительству "Северный поток-2"

Иванна Климпуш-Цинцадзе с Ежи Квецинским
11:49 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Представители Украины и Польши на Форуме регионального развития договорились о противодействии строительству газопровода Северный поток-2.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с министром инвестиций и развития Польши Ежи Квецинским, в частности, обсуждалось развитие Карпатского региона и "Северный поток-2". Встреча состоялась на полях Форума регионального развития в Трускавце Львовской области, сообщает Правительственный портал.

"Стороны также обсудили перспективы украинско-польского сотрудничества и привлечения финансовых и технических инструментов ЕС в части макрорегионального развития, в частности, для развития Карпатского региона. Принятие Карпатской стратегии и продвижение этой идеи на уровне институций ЕС активно поддерживает действующая власть Польши и на правительственном, и на парламентском уровне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на правительственном уровне этим проектом занимается министерство инвестиций и развития Польши и лично министр Ежи Квецинский. Украина также активно поддерживает эту инициативу.

Отдельно собеседники договорились и в дальнейшем координировать общую позицию противодействия строительству газопровода Северный поток-2, который представляет угрозу для безопасности обеих стран и ЕС. "Польша твердо стоит на своих позициях вместе с Украиной, важно постоянно поддерживать друг друга в этом вопросе", - сказал Квецинский.

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Подчеркивается, что польская сторона рассматривает перспективы объединения энергетической инфраструктуры двух государств, в частности, строительство газового интерконнектора как стратегического проекта в Центрально-Восточной Европе, направленной на обеспечение транспортировки газа из Польши в Украину.

Во время встречи Ежи Квецинский также высоко оценил результаты реформ в Украине, подчеркнув, в частности, что Польша приветствует принятие законодательства, направленного на запуск работы Антикоррупционного суда.

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Новости Украины, Ежи Квецинский, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Польша, Противодействие, Северный поток-2, Украина.
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