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ГБР будет заниматься делами "Майдана"

Майдан
12:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Преступления на Майдане будет расследовать Государственное бюро расследований, когда оно начнет работать.

"Дела Майдана" по которым завершилось или продолжается расследование могут передать в Государственное бюро расследований, когда оно заработает. Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил глава Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Законодатель определил, что эти дела, которые ранее были подследственные прокуратуре, должны расследоваться ГБР. Единственное — он сделал ремарку о том, что старые производства, в том числе, к которым можно относить расследование о преступлениях во время Майдана, следственная прокуратура может расследовать до 20 ноября 2019 года", - сказал С. Горбатюк. По состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.

Ранее сообщалось, что департамент спецрасследований Сергея Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен.

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Новости Украины, ГБР, Майдан, Расследование, Сергей Горбатюк, Украина.
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