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Назначен заместитель главы Службы внешней разведки

Сергей Трегубенко
15:57 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместителем главы Службы внешней разведки Украины указом президента Украины назначен Сергей Тригубенко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Тригубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в президентском указе №184/2018 от 25 июня. 

"Назначить Тригубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, в прошлом году Президент поручил подать концепцию оптимизации Службы разведки.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

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После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей председателя СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя председателя внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября. 21 ноября Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

В ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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Новости Украины, Заместитель главы, Назанчение, Петр Порошенко, Президент Украины, Сергей Тригубенко, Служба внешней разведки Украины, Указ.
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