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В МИД осудили нападение на ромов во Львове

Разгром лагеря ромов
17:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел в Украине осудили нападение на поселение ромов в Львовской области.

Межведомственная рабочая группа по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства должна немедленно рассмотреть нападение на поселение ромов в Львовской области, заявили в Министерстве иностранных дел в Украине.

"Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и секретариата межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей ромской общины должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов", - говорится в комментарии МИД, обнародованном в понедельник.

В украинском внешнеполитическом ведомстве высказали надежду, что подозреваемые и организаторы этого нападения не останутся безнаказанными. "Установление истины и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений является тем, в чем сегодня так остро нуждается украинское общество. Это также является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства - начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отмечается в документе.

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В то же время, в МИД Украины констатировали, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромские настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению к ромским общинам и отдельным их представителям. "Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в богатейшем регионе мира ромы продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права", - говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что Украина должна активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению "этих негативных трендов и должны стать ее частью".

В документе подчеркивается, что преодоление и устранение первопричин дискриминации ромов является чрезвычайно важным и неотложным заданием для Украинского государства.

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Новости Украины, Львовская область, МИД, Нападение на ромов, Ромы.
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