Суд продлил арест Рубану

Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 23 августа срок содержания под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, дело которого связано с делом народного депутата Украины Надежды Савченко.

На заседании в понедельник суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин.

В.Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе. 4 мая суд продлил срок ареста В.Рубана на 2 месяца. 24 мая Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

12 марта на допрос в СБУ в связи с задержанием В.Рубана была вызвана нардеп Надежда Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. 15 мая арест Н.Савченко был продлен до 13 июля, апелляционный суд оставил его в силе.

22 июня Шевченковский суд отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко на домашний арест или взятие на поруки по ходатайству ее адвокатов.