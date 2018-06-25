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Суд продлил арест Рубану

Владимир Рубан
20:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Шевченковский районный суд продлил арест Владимира Рубана до 23 августа.

Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 23 августа срок содержания под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, дело которого связано с делом народного депутата Украины Надежды Савченко.

На заседании в понедельник суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин.

В.Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе. 4 мая суд продлил срок ареста В.Рубана на 2 месяца. 24 мая Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

12 марта на допрос в СБУ в связи с задержанием В.Рубана была вызвана нардеп Надежда Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. 15 мая арест Н.Савченко был продлен до 13 июля, апелляционный суд оставил его в силе.

22 июня Шевченковский суд отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко на домашний арест или взятие на поруки по ходатайству ее адвокатов.

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Новости Украины, Арест, Владимир Рубан, Суд, Шевченковский районный суд.
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