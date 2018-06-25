Нападения на ромов в Украине: появилась реакция Европы
Новости Украины: В Совете Европы призвали наказать всех виновных в нападении на лагерь ромов вблизи Львова.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинские власти принять меры по предотвращению нападений на ромов.
Об этом комиссар СЕ написала в Facebook. Она выразила соболезнования семье человека, погибшего в результате нападения на лагерь ромов вблизи Львова, и выразила надежду, что пострадавшие люди быстро поправятся.
"Я настоятельно призываю украинские власти активизировать усилия по прекращению таких нападений и привлечь виновных к ответственности. Субботнее нападение является лишь последним из нескольких насильственных рейдов, совершенных радикальными группами против ромов и защитников прав человека в Украине за последние два месяца", - заявила Миятович. По словам комиссара Совета Европы, правозащитники сообщили ей о том, что реакция на насильственные действия и запугивания, направленные против ромов, во многих случаях была неэффективной.
"В связи с этим я призываю украинские власти больше внимания уделять усилиям по предотвращению нападений, а также преследовать в судебном порядке и привлечь к ответственности виновных в совершении таких насильственных действий", - подчеркнула Миятович.
"Арест нескольких человек, которые, предположительно, имеют отношение к субботнему рейду, является шагом в правильном направлении. Мы не можем позволить, чтобы царила безнаказанность за преступления на почве ненависти", - подчеркнула Миятович.
Она сообщила, что намерена поддерживать диалог с украинскими властями по этому вопросу, и продолжит внимательно следить за ситуацией.
Как сообщалось, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями людей в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов.
В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина были травмированы. Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении. 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники организации "Национальные дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.
Если менты не могут удержать ромов в узде, это сделает народ. Подсовывать нам сказки о том, что "изверги разгромили добрых, честных и вежливых ромов" - тоже не нужно. Дураков нет.
Усилиями гэйропы сделают их Украины помойку и место отстоя всякого отребья. Националисты, где вы? Или вы способны вопить Слава Украине? Вам нужна такая гэйропа? Мне-нет.