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Арьев: Юнкер обещает, что санкции с РФ не снимут до полной деоккупации Донбасса

Владимир Арьев
23:55 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юнкер обещает, что о снятии санкций с РФ до выполнения ею минских соглашений и деоккупации Донбасса речь не идет.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что вопрос о снятии санкций с Российской Федерации не будет актуален до выполнения Москвой минских соглашений и деоккупации Донбасса, заявляет глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал В.Арьев в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

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Новости Украины, Владимир Арьев, Донбасс, Жан-Клод Юнкер, Россия, Санкции.
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