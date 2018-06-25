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Арьев: Юнкер обещает, что санкции с РФ не снимут до полной деоккупации Донбасса
23:55 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Юнкер обещает, что о снятии санкций с РФ до выполнения ею минских соглашений и деоккупации Донбасса речь не идет.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что вопрос о снятии санкций с Российской Федерации не будет актуален до выполнения Москвой минских соглашений и деоккупации Донбасса, заявляет глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал В.Арьев в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.
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