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Гройсман: Занимаешься контрабандой - уголовная ответственность и реальный срок

Владимир Гройсман
00:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине могут ввести уголовную ответственность для контрабандистов.

Кабинет Министров Украины на следующей неделе согласует и внесет на рассмотрение Рады законодательную инициативу, которая предусматривает уголовную ответственность за совершение контрабанды.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

"Мы инициируем и, думаю, что на следующей неделе внесем в парламент и будем просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения", - сказал Гройсман.

По его словам, декриминализация контрабанды, которая состоялась еще в 2012 году, не является нормой и должна быть изменена.

"Тогда создали новый таможенный кодекс чисто под схемы, чтобы было возможно управлять этим процессом, но это все надо уничтожать",- подчеркнул Премьер.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров 20 июня принял представленный Гройсманом план борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

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Новости Украины, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Кабмин, Контрабанда, Уголовная ответственность.
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