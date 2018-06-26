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Верховный Суд Украины не ликвидируют

Верховный Суд Украины
07:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сообщение о ликвидации Верховного Суда Украины, которое появилось в издании "Судебно-юридическая газета", не соответствует действительности, сообщил сайт ВСУ.

Информация о начале процедуры ликвидации Верховного суда Украины не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный сайт ВСУ.

"Сведения о том, что Верховный Суд Украины находится в процессе ликвидации не соответствуют действительности, поскольку распорядительного акта о прекращении, реорганизации или ликвидации Верховного Суда Украины уполномоченным органом не издавалось, — говорится в сообщении. — Ликвидационная комиссия не создавалась. Уполномоченное лицо от имени юридического лица публичного права с конституционным статусом государственному регистратору не обращалась".

23 июня на веб-портале еженедельного юридического издания "Судебно-юридическая газета" появилась информация о том, что с 21 июня стартовала процедура ликвидации Верховного суда Украины, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

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Все по теме:

Новости Украины, "Судебно-юридическая газета", Верховный суд, Ликвидация, Опровержение, Украина.
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