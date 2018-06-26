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Двоюродного брата Каськива взяли под стражу

Суд
08:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Двоюродного брата Владислава Каськива взяли под стражу с правом внесения 2,6 млн грн залога, его обвиняют в хищении государственных средств.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы "Держинвестпроекта" Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,6 миллиона гривен залога. Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Его задержали и сообщили о подозрении 21 июня 2018.

"В тот же день детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям родному брату экс-главы "Держинвестпроекта". Однако задержать его не удалось, так как он находится за пределами Украины", — отметили в НАБУ.

В ночь на 1 ноября Владислава Каськива экстрадировали в Украину из Панамы. В. Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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Новости Украины, Владислав Каськив, Держинвестпроект, Киев, Суд, Украина.
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