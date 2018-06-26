Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова
Новости Украины: Олег Сенцов отказался от осмотра врачей, которых выберут адвокат и родственники.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники.
Об этом она сказала после прибытия в Киев, сообщает "112 Украина".
"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им было доверие. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.
Москалькова отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".
"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания – это очень продолжительный срок", - подчеркнула омбудсмен.
Она заявила, что ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.
Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Как сообщалось, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.
Также отмечается, что Москалькова "намерено встретиться с российскими моряками с судна "Норд", которые находятся на территории Украины", а "следующим шагом планируется паритетное посещение других граждан, которые есть в списках".