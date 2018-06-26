Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова
Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова
Новости: Массовая гибель пчел на Днепропетровщине: Исследования выявили инсектицид
Массовая гибель пчел в Украине: Исследования выявили инсектицид
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости: Atlas Weekend 2018: программа и расписание главных выступлений фестиваля
Atlas Weekend 2018: программа и расписание главных выступлений фестиваля
X

Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова

Олег Сенцов
09:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Олег Сенцов отказался от осмотра врачей, которых выберут адвокат и родственники.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники.

Об этом она сказала после прибытия в Киев, сообщает "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им было доверие. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Москалькова отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания – это очень продолжительный срок", - подчеркнула омбудсмен.

Она заявила, что ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

Также отмечается, что Москалькова "намерено встретиться с российскими моряками с судна "Норд", которые находятся на территории Украины", а "следующим шагом планируется паритетное посещение других граждан, которые есть в списках".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Олег Сенцов, Политзаключенные, РФ, Татьяна Москалькова, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Нападения на ромов в Украине: появилась реакция Европы Суд продлил арест Рубану Голодающему политзаключенному Балуху стало плохо

Последние новости

Ученые доказали, что мотыльки умеют ориентироваться по магнитному полю Земли Российский боксер похвалил Ломаченко Певица Шакира оказалась в центре скандала из-за продажи украшений
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Иран 1:1 Португалия: события матча
04 Азовское море атакуют медузы: видео
05 Возможный соперник Ломаченко защитил чемпионский пояс
Новости сегодня
09:17 Стало известно, где продолжит карьеру Буффон
09:14 Звезда "Игры престолов" вошла в состав Американской Киноакадемии
09:02 Израиль обстрелял Дамаск ракетами
08:53 Маникюр 2018: нежно-розовый маникюр для романтичных натур (Фото)
08:48 Программу "Доступные лекарства" ждут изменения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Новости: Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом
Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом
Добавить комментарий
0