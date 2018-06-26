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Гройсман отправился с визитом в Данию

Владимир Гройсма и глава МИД Дании
10:08 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Владимир Гройсман отбыл с рабочим визитом в Данию для участия в международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман осуществляет рабочий визит в Королевство Дания, в ходе которого примет участие в международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно сообщению, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства.

Как сообщалось, годовой товарооборот между Украиной и Данией составляет 540 млн долл. В Украине работают более 150 датских компаний, их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Данияя, Реформы, Украина.
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