Гройсман отправился с визитом в Данию

Премьер-министр Владимир Гройсман осуществляет рабочий визит в Королевство Дания, в ходе которого примет участие в международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно сообщению, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства.

Как сообщалось, годовой товарооборот между Украиной и Данией составляет 540 млн долл. В Украине работают более 150 датских компаний, их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность.