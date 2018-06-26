Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Как передает корреспондент, подписание состоялось во время церемонии выпуска в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Я принял решение, что мы как раз сегодня здесь должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда", - сказал Порошенко.

"Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит из двух статей. Статья первая - создать Высший антикоррупционный суд. Статья вторая - местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", - сообщил президент.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла президентский закон ”Об образовании Высшего антикоррупционного суда” (№8497).

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом ”О Высшем антикоррупционном суде”. Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.