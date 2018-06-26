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В ПАСЕ приняли резолюции с призывом РФ освободить политзаключенных

ПАСЕ
12:00 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию с требованием к РФ освободить украинских политзаключенных.

Юридический комитет ПАСЕ проголосовал за проект резолюции об освобождении украинских политзаключенных, захваченных Российской Федерацией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

Подготовил проект резолюции под названием "Угрозы для жизни и здоровья украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму" глава литовской делегации в ассамблее, член ЕНП Эмануэлис Зингерис.

Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинский, задержанных в России и в Крыму на основании сфабрикованных и политически мотивированных обвинений. Отмечается, что таких заключенных совокупно - более 70.

Ко времени их освобождения резолюция призывает уважать права задержанных, в частности, что касается "запрета пыток и негуманного или унизительного обращения или наказания и обеспечения права на доступ к необходимой медицинской помощи".

Документ также призывает воздержаться от принудительного кормления Олега Сенцова или кого-либо из других задержанных, кроме того случая, если это будет необходимо для спасения их жизни.

Резолюция призывает обеспечить доступ для мониторинга состояния здоровья и условий содержания заключенных для международных наблюдателей, в том числе для Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного и унизительного отношения или наказания, Международному комитету Красного креста и украинскому омбудсмену.

Как сообщалось, в четверг, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы состоятся срочные дебаты по удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных, по итогам которых состоится голосование за резолюцию.

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Новости Украины, Леонид Емец, ПАСЕ, Политзаключенные, РФ.
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