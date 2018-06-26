Порошенко выступал перед будущими дипломатами: говорил о деоккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости дальнейшего укрепления международно-правовых механизмов по деоккупации Крыма и привлечения Российской Федерации к ответственности за милитаризацию оккупированного ею полуострова.

"Мы должны и далее укреплять механизм деоккупации оккупированного Крыма, обеспечить международно-правовые шаги ответственности России за милитаризацию полуострова, восстановление российских баз, превращение Крыма в остров несвободы, и мы должны максимально эффективно использовать международно-правовые механизмы. Заявляю о том, что для нас это имеет абсолютно принципиальное значение", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с выпускниками Киевского института международных отношений во вторник.

Он напомнил о задачах украинских дипломатов обеспечить международно-правовую ответственность России за вооруженную агрессию против Украины на востоке и незаконную аннексию Крыма.

"Многое из того, что сейчас делают по моим поручениям украинские дипломаты, характеризуется словом "впервые". Впервые мы используем международный арбитраж, впервые используем международный суд, впервые применяем конвенции, включая конвенции за ответственность по финансированию терроризма, конвенции ответственности за расовую дискриминацию, которую Россия проводит против украинцев, против крымских татар, против граждан Украины в незаконно аннексированном Крыму", - отметил П.Порошенко.