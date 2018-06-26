В Кремле не придали значения прошению Ягланда о помиловании Сенцова

В Кремле заявили, что подвижек в деле незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова нет, обращение генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о помиловании по российским законам не может быть основанием для каких-то действий.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента, получили ли в Кремле прошение Ягланда о помиловании Сенцова.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, не могут стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Эта процедура прописана в законе", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, если ли какие-то подвижки в судьбе Сенцова, Песков ответил отрицательно.

"Нет. Нет никаких подвижек", - сказал он.

Как сообщалось, вчера, 25 июня, генсек Совета Европы Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает уже более месяца.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. О его состоянии достоверно ничего неизвестно, к нему не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову.