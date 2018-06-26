Столтенберг отправил Порошенко приглашение на заседание НАТО

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств на саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Столтенберга.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

"Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встрече высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Венгрия заявила, что будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО из-за украинского закона об образовании, и в частности, в части реализации языковой политики в образовании, которая, по мнению венгерской стороны, ограничивает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

7 июня Столтенберг заявил, что Порошенко пригласят на саммит лидеров стран и правительств НАТО, но формат встречи с ним еще не определен.