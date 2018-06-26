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Гройсман в Копенгагене провел встречу с премьером Дании: что обсуждалось

Главы правительств Украины и Дании
16:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Главы правительств Украины и Дании обсудили недопущение строительства "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен обсудили вопрос недопущения строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Обсудили украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии, а также недопущение строительства "Северного потока-2", - сообщил Гройсман.

По словам премьера, украинский экспорт в Данию в прошлом году превысил 263 млн долл., однако уровень экономического сотрудничества между странами все же не соответствует потенциалу.

"Поэтому будем активизировать отношения", - отметил Гройсман.

Позднее главы правительств провели совместную пресс-конференцию, на которой Расмуссен отметил, что вопрос строительства "Северного потока-2" должен быть вынесен на общеевропейский уровень, однако Дания имеет законодательные инструменты для справедливой оценки проекта.

"Этот проект имеет геополитические последствия, и одна Дания не может эту проблему решить. Я провел законодательные инициативы в парламенте, которые позволят нам дополнить оценку нашей международной политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта. Мы не решили, когда нужно принять окончательное решение, на самом деле это очень сложно предвидеть", - подчеркнул глава правительства Дании.

В свою очередь, Гройсман назвал российский проект газопровода очередным видом гибридного оружия.

"Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все европейские страны в случае введения в эксплуатацию, который поставит в зависимость все страны-потребители российского газа. Украина предлагает защиту и надежные поставки независимо от Российской Федерации европейским потребителям", - подчеркнул премьер.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Дания, Ларс Люкке Расмуссен, Северный поток-2, Украина.
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