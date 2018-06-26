Европейский суд рассмотрел представление Украины по Сенцову

Европейский суд по правам человека решил обратиться с запросом к властям Российской Федерации на получение информации о состоянии здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины относительно применения статьи 39 регламента суда в отношении Олега Сенцова", - написал Лищина.

Он напомнил, что украинское правительство в заявлении от 22 июня просило указаний ЕСПЧ к России с целью предоставления полной информации о медицинском состоянии режиссера и предоставления уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступа к Сенцову.

"Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого господина Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании Правила 54 к РФ относительно состояния здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации", - отметил Лищина.

По словам заместителя министра юстиции, заявление правительства Украины присоединят к делу самого Сенцова.

"После коммуникации дела правительство Украины будет приглашено принять участие по делу в качестве третьего лица в соответствии со ст. 36 §1 Европейской конвенции по правам человека. Напомню, что данный пункт предусматривает, что «во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая палата, Высокая договорная сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Итак, Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины", - подчеркнул он.

"К сожалению, суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Людмиле Денисовой доступ к Сенцову. Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку общего межгосударственного заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля", - отметил он.