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Верховный Суд признал законным запрет на въезд в Украину певице Королевой

Наталия Королева
19:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Суд отклонил кассационную жалобу Наташи Королевой на запрет въезда ей в Украину, действовавший в 2016-2017 годах.

Верховный суд Украины отклонил жалобу гражданки РФ, уроженки Украины Наталии Порывай, известной как певица Наташа Королёва, в деле по ее иску к Службе безопасности Украины, запрещавшей ей въезд в Украину за несанкционированное посещение аннексированного РФ полуострова Крым, но вскоре запрет отменившей.

Как сообщается в постановлении №826/19388/16 от 15 июня, опубликованном в Реестре судебных решений, Верховный суд оставил без изменений вынесенные ранее решения суда первой и апелляционной инстанций. Это решение вступает в законную силу с даты принятия и обжалованию не подлежит.

В постановлении сообщается, что Н.Порывай обратилась с административным иском к СБУ, однако Окружной административный суд г.Киева своим постановлением от 15 июня 2017 года отклонил этот иск, а Киевский апелляционный административный суд определением от 1 сентября тот же года оставил это решение в силе.

В документе указывается, что постановление СБУ о запрете въезда Н.Порывай в Украину было отменено другим постановлением спецслужбы еще 18 января 2017 года. И суд первой инстанции, и апелляционный при вынесении своих решений учитывали это обстоятельство.

Тем не менее, она "считает, что отмена ответчиком запрета въезда в Украину действует лишь на будущее, поскольку предоставляет возможность истцу въехать в Украину лишь с 18 января 2017 года, что никоим образом не восстанавливает права истца, нарушенные в период срока действия запрета".

"Суд отмечает, что избранный истцом способ защиты должен быть направлен на восстановление нарушенных прав и защиту законных интересов, и в случае удовлетворения судом его требований, принятое судом решение должно иметь следствием восстановление прав, за защитой которых истец и обратился в суд… Суд согласовывает вывод судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, учитывая отмену ответчиком запрета въезда истцу в Украину", - говорится в постановлении.

Как сообщалось, 21 октября 2016 года СБУ запретила Н.Порывай въезд в Украину на 5 лет за несанкционированное посещение аннексированного Крыма, после чего та обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным и отменить это решение СБУ. В то же время, уже 18 января 2018 года в СБУ заявили, что разрешат Н.Порывай въехать на территорию Украины на время похорон бабушки. Соответствующее постановление, выданное в тот же день, было бессрочным.

По состоянию на 2017 год украинские компетентные органы запретили въезд в Украину около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма.

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Новости Украины, Верховный суд, Въезд в Украину, Наталия Королева, СБУ.
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