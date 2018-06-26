Суд продлил арест боевику Лусварги

Павлоградский горрайонный суд (Днепропетровская обл.) продлил на 60 суток (до 24 августа) срок ареста гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Как сообщила пресс-служба суда, во вторник состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Р.Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях).

По ходатайству прокурора суд принял решение продлить ему действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.00 24 августа.

Следующее судебное заседание в деле Р.Лусварги состоится 21 августа.

Как сообщалось, 4 мая 2018 года представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали Р.Лусварги в Киеве возле бразильского посольства и передали его Службе безопасности Украины.

7 мая Павлоградский горрайонный суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога этого бразильца, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.