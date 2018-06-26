Денисовой отказали во встрече осужденным в РФ украинским журналистом с Сущенко

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что Московский городской суд (РФ) отказал ей во встрече ей с осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко.

"Я сделала все для того, если бы встретиться с Романом Сущенко… 20 июня опять обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решения результата не дали. Сегодня, 26 июня в 9.00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен был принять решение. Он сказал, что "Вопрос по разрешению очень сложен, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часа". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По ее словам, это не первый раз, когда ей отказали во встрече с Р.Сущенко. Омбудсмен подчеркивает, что все необходимые документы она подала еще 14 июня, и на следующий день, 15 июня, получила разрешение Московского городского суда на посещение Р.Сущенко. "Копию этого разрешения направила в Лефортово в тот же день. 18 июня в 9.00 подала документы в Лефортово. О 14.30 мне было отказано во встрече с Романом без любых объяснений", - рассказала она.

Л.Денисова отмечает, что, согласно договоренностям президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина от 9 июня, подтвержденным 21 июня, ей предоставлены гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и в Крыму. "Уже две недели я ожидаю реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного удерживаемого украинца, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - подчеркивает омбудсмен.

При этом она высказала сожаление, что ее коллега Татьяна Москалькова не имеет полномочий принять решение по её доступу к удерживаемым гражданам. "Она обращается за согласованием к неизвестным мне органам и не получает его", - рассказала Л.Денисова.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

С 14 июня Л.Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.