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НАПК внесло предписание Кличко

НАПК
20:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАПК внесло предписания мэру Киева Виталию Кличко и госсекретарю Минэнергоугля Максиму Немчинову.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписаний городскому голове Киева Виталию Кличко, главе Соломенской районной в Киеве государственной администрации Максиму Шкуро и госсекретарю Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) Максиму Немчинову.

Как говорится во вторник в сообщении пресс-службы НАПК, предписание В.Кличко внесено в отношении директора коммунального предприятия "Спецжитлофонд" Владимира Шария, а госсекретарю Минэнергоугля – в отношении бывшего директора госпредприятия "Киевторф" Александра Христофорова.

Оба предписания обусловлены тем, что директор КП "Спецжитлофонд" и экс-директор ГП "Киевторф" нарушили требования ч. 1 ст. 36 закона Украины "О предотвращении коррупции" – они не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность.

Кроме того, в связи с нарушением требований ч. 4 ст. 12 закона "О предотвращении коррупции" внесено предписание М.Шкуро. Речь идет о невыполнении законных требований Нацагентства и непредоставлении Соломенской райгосадминистрацией на запрос НАПК информации и документов.

Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Минэнергоугля, Мэр Киева, НАПК.
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