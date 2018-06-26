Денисова требует от властей РФ разблокировать доступ к политзаключенным

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова требует от властей Российской Федерации разблокировать доступ к украинским политзаключенным, а также предоставить контакты с российской стороны уполномоченного принимать решения.

Об этом украинский омбудсмен сообщила УНИАН.

"Президент РФ Владимир Путин предоставил мне, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, содержащимся на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму.

Об этом было договорено во время телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ 9 июня, и подтверждено 21 июня", - подчеркнула Денисова.

"Уже две недели я жду реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного из удерживаемых украинцев, к которым у меня гарантированный беспрепятственный доступ", - подчеркнула она.

Она обращалась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну относительно разблокирования реализации этих гарантий.

"Хочу сообщить заместителю главы АП - пресс-секретарю господину Дмитрию Пескову, который неоднократно подчеркивал, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов. К сожалению, моя коллега Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, не имеет полномочий принять решение о моем доступе к удерживаемым гражданам. Она обращается за согласованием в неизвестные мне органы и не получает его!", - добавила Денисова.

Она просит предоставить контакты лица, принимающего решения по выполнению гарантий, предоставленных президентом Российской Федерации.

При этом Денисова отметила, что с ее стороны было сделано все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко, но российские власти сделали невозможной эту встречу.

Как сообщалось, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Людмила Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова.

После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "собственной инициативе", и ее визит не согласован.

До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими заключенными. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.