Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" пересмотрит высокие премии правлению компании.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Укринформу в Копенгагене, где находится с официальным визитом.

"Я действительно обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", для того чтобы они пересмотрели это решение, потому что оно вызвало и у меня, и у украинского общества огромную обеспокоенность. Я считаю, что это "перегиб", и жду их решения", - сказал глава правительства.

Как сообщалось ранее, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае – 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Премьер-министр Владимир Гройсман 22 июня заявлял, что ждет ответа от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре решения о начислении высоких премий.