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Гройсман: Мы стали на горло контрабандистам и всем тем, кто им помогает

Владимир Гройсман
00:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины: Гройсман заявляет, что у него стало "в десятки раз" больше личных врагов.

Введение плана действий по борьбе с теневыми схемами на таможне привело к увеличению количества личных врагов у Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом глава украинского правительства рассказал в эксклюзивном комментарии Укринформу во время пребывания с рабочим визитом в Копенгагене.

"План действий по борьбе с теневыми схемами на таможне уже введен, - отметил Гройсман. - Мы стали на горло контрабандистам и всем тем, кто им помогает. И я понимаю, что контрабанда невозможна без сращения с правоохранительными структурами. После того, как я объявил план борьбы с коррупцией на таможне, и вообще с контрабандой врагов у меня стало в десятки раз больше".

Он подчеркнул, что в пресечении коррупции на таможне правительство объединило усилия с Национальной полицией и Государственной фискальной службой, Налоговой полицией. Также эту инициативу поддерживает легальный бизнес.

По информации Премьер-министра Украины, сегодня в теневых потоках на таможне - от 70 до 100 млрд гривень. С этим надо бороться, в частности, выявлять "серые" схемы и ликвидировать нелегальные импортные и экспортные сделки, отметил Гройсман.

"Этот план действий — не "кампанейщина", не думайте, что мы две-три недели поработаем и остановимся. Это будет постоянная и системная работа с разнообразными мероприятиями, чтобы восстановить справедливость, и то, что принадлежит людям, отдать людям", - заверил украинский премьер.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров 20 июня принял представленный премьер-министром план борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Этот план действий совместно разработали Кабинет Министров совместно с Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины.

Правительство также намерено направить в Верховную Раду изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за совершение контрабанды.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Контрабанда, Копенгаген, Таможня.
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