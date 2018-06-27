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Парубий подписал закон о нацбезопасности

Андрей Парубий
12:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон о нацбезопасности и передал его на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал на подпись президенту Украины Петру Порошенко закон "О национальной безопасности".

"Подписал закон Украины "О национальной безопасности". … Передал закон на подпись президенту", - написал А.Парубий в своем микроблоге в Твиттере в среду.

Он подчеркнул, что принятый закон – "решительный шаг к членству Украины в НАТО", и выразил уверенность, что "Украина будет в НАТО".

Верховная Рада 21 июня приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.

Закон определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.

Документ предусматривает, что министром обороны Украины и его заместителями будут назначаться гражданские лица.

Служба безопасности Украины данным законом определена как государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность. К полномочиям СБУ относятся противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры. СБУ также будет заниматься охраной государственной тайны.

Верховная Рада поручила Службе безопасности Украины в течение 6 месяцев после вступления в силу этого документа разработать законопроект о внесении изменений в закон об СБУ, подать его президенту для внесения на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает, что с введением военного положения Национальная гвардия Украины приводится в готовность к исполнению задач по назначению, входит в состав сил обороны. Стратегическое руководство Национальной гвардией в этот период осуществляет президент страны через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Закон также определяет, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а в части назначения гражданских лиц министром обороны и его заместителями, он вступает в силу с 1 января 2019 года. Еще ряд положений закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

С началом действия закона "О национальной безопасности" теряют силу законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами государства, а также "Об организации оборонного планирования".

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон о нацбезопасности, нацбезопасность.
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