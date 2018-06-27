Могерини: ЕС и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня

На сегодняшний день отношения между Евросоюзом и Украиной находятся на высоком уровне.

Об этом отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции высокого уровня, посвященной прогрессу реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене, сообщает собственный корреспондент.

"Я хочу похвалить и положительно оценить деятельность премьер-министра и его правительства, за ту работу, которая уже была сделана. Евросоюз и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня. Начиная с 2014 года ЕС инвестировал в Украину больше, чем любые другие страны в мире. Мы предложили наибольший пакет помощи в нашей истории - более 13 млрд евро", - заявила высокий представитель ЕС.

В то же время она отметила, что Украина должна продолжать реформы.

"Вызовы являются большими из-за конфликта на востоке, а также в связи с нелегальной аннексией Россией Крымского полуострова", - заметила Могерини, отметив, что ЕС решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Границы не могут быть изменены военной силой", - добавила высокий представитель ЕС.