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Джонсон рассказал об отношениях Лондона и Киева после Brexit

Борис Джонсон, Федерика Могерини, Владимир Гройсман, Фристя Фриланд
15:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава МИД Великобритании: После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявляет, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

"Великобритания четко сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского Союза, а не из Европы. Наше партнерство и дружба с Украиной станет, безусловно, еще более интенсивными", - сказал он на брифинге после выступления на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания).

Б.Джонсон подчеркнул, что после Brexit отношения с Украиной останутся на высоком качественном уровне.

"Это даст возможность сделать еще больше, чем мы делаем сегодня", - добавил он.

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Новости Украины, Brexit, Великобритания, ЕС, Украина.
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