Джонсон рассказал об отношениях Лондона и Киева после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявляет, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

"Великобритания четко сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского Союза, а не из Европы. Наше партнерство и дружба с Украиной станет, безусловно, еще более интенсивными", - сказал он на брифинге после выступления на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания).

Б.Джонсон подчеркнул, что после Brexit отношения с Украиной останутся на высоком качественном уровне.

"Это даст возможность сделать еще больше, чем мы делаем сегодня", - добавил он.