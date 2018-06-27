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Делегация МИД Украины впервые за 12 лет посетит Ирландию

Павел Климкин
15:32 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин 27-28 июня посетит с официальным визитом Ирландию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 июня посетит с официальным визитом Ирландию.

Как сообщили в пресс-службе МИД, визит состоится после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.

Программой пребывания Климкина в Дублине предусмотрено проведение переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом.

Кроме того, глава украинского МИД выступит в Общем комитете по иностранным делам, торговле и обороне парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Также он встретится с украинской общиной Ирландии.

Во время визита запланировано интервью Климкина ведущему ирландскому изданию "The Irish Times".

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Новости Украины, Ирландия, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
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