Делегация МИД Украины впервые за 12 лет посетит Ирландию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 июня посетит с официальным визитом Ирландию.

Как сообщили в пресс-службе МИД, визит состоится после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.

Программой пребывания Климкина в Дублине предусмотрено проведение переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом.

Кроме того, глава украинского МИД выступит в Общем комитете по иностранным делам, торговле и обороне парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Также он встретится с украинской общиной Ирландии.

Во время визита запланировано интервью Климкина ведущему ирландскому изданию "The Irish Times".