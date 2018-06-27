У Трампа назвали приоритеты в политике по Украине

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявляет, что администрация президента Дональда Трампа считает вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ одним из самых важных.

"Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на Дж.Салливана по результатам его встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

В свою очередь, В.Гройсман подчеркнул, что поддержка реформ и решение вопросов безопасности Украины - это инвестиции в общий успех.

Кроме того, во время разговора стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.

"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил украинский премьер.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Государственного департамента США, Дж.Салливан в ходе встречи отметил важность того, чтобы украинское правительство выполнило требования МВФ по следующему пакету финансовой помощи.

Кроме того, замгоссекретаря США подчеркнул важность реформы энергетического сектора Украины.