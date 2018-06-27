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Порошенко подписал законы, реформирующие Таможенный кодекс Украины

Петр Порошенко
16:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко подписал законы о льготах по уплате ввозной пошлины и налоговых льготах на период проведения ООС.

Президент Петр Порошенко подписал законы о льготах по уплате ввозной пошлины, а также налоговых льготах, действующих на период проведения операции Объединенных сил (ООС) по отражению вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписан закон № 2464-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений", который был принят Верховной Радой 19 июня.

Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе, осуществляемых путем проведения ООС.

Кроме того, уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, в частности "кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, которое пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица - в количестве не более одной штуки".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений закона с 1 мая 2018 года - начале ООС.

Также президент подписал закон № 2463-VIII ”О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (касательно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)", принятый также 19 июня.

Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложению налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения ООС, а также надлежащее проведение соответствующей операции. До этого времени налоговые льготы, особенности взимания и уплаты налогов и сборов были установлены на период проведения антитеррористической операции.

Среди них льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции. Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставках на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

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Новости Украины, Закон, ООС, Петр Порошенко, Украина.
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