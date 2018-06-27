Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений

Европейский Совет заслушает в четверг доклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств ЕС на саммит Евросоюза 28-29 июня.

"Прежде чем мы завершим (сессию первого дня саммита - ред), канцлер А.Меркель и президент Э.Макрон расскажут об осуществлении минских соглашений", - говорится в письме Д.Туска, опубликованном в среду в Брюсселе.

А.Меркель и Э.Макрон как стороны "нормандского формата" докладывают Европейскому совету каждые полгода о ходе выполнения минских соглашений, с которыми Евросоюз увязывает дальнейшую судьбу экономических санкций в отношении России. На основании этого доклада главы государств и правительств стран ЕС принимают политическое решение по дальнейшему санкционному режиму для РФ.

В минувший понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге уже предвосхитила предстоящее решение, заявив, что ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены.

"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией минских соглашений (...). И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала Ф.Могерини.

"К сожалению, ничего нового не произошло, прогресса не было сделано", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее источник в структурах Евросоюза сообщил, что Евросовет "политически одобрит" продление экономических санкций против РФ, но формальное решение ожидается после саммита.

"Формальное решение по утверждению соответствующего юридического акта, согласно процедуре, должен принять Совет ЕС после политического решения саммита ЕС", - сказал собеседник агентства, добавив, что это будет сделано на основе "анализа ситуации с выполнением минских соглашений".

Официальное юридическое решение может быть принято любым профильным советом, пояснил источник. "Главное, что вопрос должен быть решен до 31 июля", - уточнил он.

Совет ЕС продлил 21 декабря 2017 года экономические санкции, касающиеся отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.