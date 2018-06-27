Украина и Беларусь обсуждают обозначения границы в зоне отчуждения

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия решила начать в 2019 году демаркацию государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе МИД, 26-27 июня в Луцке состоялось 17-е заседание Совместной комиссии.

Украинскую делегацию возглавил представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Сергей Бороденков.

В частности, делегации подвели итоги деятельности Совместной комиссии за первое полугодие 2018 года и отметили высокий темп выполнения запланированных полевых работ.

”С целью определения приоритетов и планирования совместной работы на следующие периоды делегации утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 годы”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ”украинская сторона приветствует решение Совместной комиссии начать демаркацию белорусско-украинской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году”.

”Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами. МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащему договорно-правовому оформлению государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь”, - отметили в МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи «Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь» в рамках Флагманской инициативы «Интегрированное управление границами» инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство»» и подтвердила заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с европейской стороной с целью эффективного использования помощи для проведения демаркационных работ.