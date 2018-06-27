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В ЕС анонсировали решение по МН17 на ближайшем саммите

МН17
17:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На саммите ЕС ожидается постановление по "Боингу-777" рейса MH17.

Саммит ЕС, собирающийся 28-29 июня в Брюсселе, по разделу внешней политики может принять постановление по крушению в Украине пассажирского авиалайнера рейса MH17, говорится в документах к заседанию Европейского совета.

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета в среду.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

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Новости Украины, ЕС, МН17, Россия, РФ, Саммит ЕС.
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